Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич присоединится к сборной Сербии на чемпионате Европы 2025 года.

30-летний баскетболист близок к тому, чтобы принять приглашение главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича, сообщает Eurohoops.

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Если информация подтвердится, то Йокич впервые в своей карьере примет участие в двух подряд крупных международных турнирах. Никола Йокич играл за сборную Сербии на Олимпиаде-2024, тогда его команда завоевала бронзовые медали соревнований, а Никола набирал в среднем 18,8 очка, 10,7 подборов и 8,7 передачи за игру. Стоит отметить, что Николу Йокича трижды признавали самым ценным игроком НБА – в 2021, 2022 и 2024 годах.

Добавим, что на Евробаскете-2025 Сербия будет играть в Группе A вместе со сборными Турции, Чехии, Эстонии, Португалии и Латвии. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды группы.

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