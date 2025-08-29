Австралийка Джессика Фокс, трехкратная олимпийская чемпионка по слалому на каноэ, прооперирована по поводу опухоли в почке, сообщает The Guardian.

Фокс сообщила о том, что сейчас чувствует себя хорошо и пытается сохранять позитивный настрой. Выдающаяся австралийская спортсменка рассказала, что "ждет того, чтобы расслабиться в течение следующих нескольких недель", пока будет выздоравливать после операции.

Фокс имеет в своем активе шесть медалей Олимпиад, в частности – три золотые. Также она завоевала 14 золотых медалей чемпионатов мира.

