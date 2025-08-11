Шарлотт Калла и ее муж Тобиас Карлссон снова имеют пополнение в семье.

38-летняя шведская экс-лыжница Шарлотт Калла поделилась в Instagram новостью о рождении сына – своего второго ребенка. Шарлотт и ее муж Тобиас Карлссон имя мальчика не разглашают.

У пары в 2023 году родилась девочка.

"Добро пожаловать в мир, братик! 2 августа мы стали семьей из четырех, и наши сердца растут вместе с тобой!", – написала в частности Шарлотта.

Шарлотт Калла является обладательницей девяти медалей Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов, включая три золота.

