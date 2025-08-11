Трехкратная олимпийская чемпионка из Швеции во второй раз стала мамой – имя сына не разглашается
11:32 - Читати українською
Шарлотт Калла и ее муж Тобиас Карлссон снова имеют пополнение в семье.
38-летняя шведская экс-лыжница Шарлотт Калла поделилась в Instagram новостью о рождении сына – своего второго ребенка. Шарлотт и ее муж Тобиас Карлссон имя мальчика не разглашают.
Олимпийская чемпионка поддержала похищение украинских детей российскими оккупантами
У пары в 2023 году родилась девочка.
"Добро пожаловать в мир, братик! 2 августа мы стали семьей из четырех, и наши сердца растут вместе с тобой!", – написала в частности Шарлотта.
Шарлотт Калла является обладательницей девяти медалей Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов, включая три золота.
"Не знаю, выживу ли – я не шучу": вице-чемпион мира в прыжках в воду Середа – о своем нынешнем состоянии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter