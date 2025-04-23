Кипьегон является трехкратной олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 м. 26 июня 31-летняя кенийка попытается побить мировой рекорд по скорости преодоления одной мили, равной 1609,34 метра, сообщает BBC Sport.

Магучих откровенно рассказала об отношениях с главными соперницами – украинка откладывает "месть"

Впрочем, попытка не будет признана рекордом, если получится удачной, ведь спортсменка будет использовать команду пейсмекеров, которые будут сменять друг друга, а также усовершенствованное оборудование от Nike, что является спонсором легкоатлетки.

"Я трижды олимпийская чемпионка. Я получила титулы чемпионки мира. Я подумала: "Что еще?" Почему бы не мечтать за пределами обычного.

Я хочу, чтобы эта попытка показала женщинам: "Вы можете мечтать и сделать свои мечты реальными. Став матерью, я изменила свое отношение к жизни. Ты должна действовать, ты должна показать своему ребенку путь", – сказала спортсменка.

Добавим, что Фаит Кипьегон является обладательницей мирового рекорда – в 2023 году она пробежала одну милю за 4 минуты 7,64 секунды, соответственно, спортсменка хочет превзойти собственное достижение. Стоит отметить, что кенийка является первой в истории женщиной, которая выиграла золотые медали на трех Олимпиадах подряд на дистанции 1500 м.

Завацкая разгромила француженку и вышла в 1/8 финала турнира в Швейцарии