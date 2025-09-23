Оргкомитет Гран-при Формулы-1 в столице Каталонии сообщил о планах возведения специальной трибуны.

Гран-при Барселоны-Каталонии в сезоне-2026 в чемпионате Формулы-1 состоится при новой трибуне в честь двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, сообщает AS.

Трибуна будет расположена возле девятого поворота трассы. Ее вместимость составит 10 000 мест. Билеты на трибуну имени Алонсо будут реализовывать по сниженной цене. Известно, что стоимость билетов будет от 216 до 333 евро.

Гран-при Барселоны-Каталонии в 2026 году должен состояться 12-14 июня. Также известно, что Гран-при Испании 11-13 сентября примет новая трасса в Мадриде.

Испанец Фернандо Алонсо, напомним, родом из Овьедо. Он является чемпионом Формулы-1 в сезонах 2005 и 2006 годов.

