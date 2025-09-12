Американский лидер направил очень теплое письмо Александру Лукашенко, который активно помогает России в войне против Украины и других преступлениях.

"Уважаемый господин Лукашенко, Мелания и я искренне поздравляем вас с днем рождения.

Мы особенно рады отметить впечатляющую победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open в Нью-Йорке. Она воплощает все лучшее, что есть в вашей стране. И мы знаем, что вы, бесспорно, гордитесь ее достижениями.

Глядя вперед на грядущий год, мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за дальнейший прогресс в достижении наших общих целей от имени народа Соединенных Штатов и Беларуси", – говорится в письме от Трампа.