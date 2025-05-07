На встрече с новоизбранным премьером Канады Марком Карни в Белом Доме Дональд Трамп вспомнил Уэйна Грецки и хоккеиста из страны-террористки Овечкина.

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"Я очень люблю Канаду. Я очень уважаю канадцев. Уэйн Грецки – великий. Так случилось, что сейчас есть очень-очень хороший хоккеист прямо здесь, в Кэпиталз, которого я очень люблю. Он тоже большой, крепкий орешек. Только что побил рекорд. И он замечательный парень. У нас в НХЛ были команды из разных игроков. Но Канада – очень особенное место", – сказал Трамп.

Отметим, что президент США не назвал Овечкина по фамилии, вероятно, боясь снова опозориться и перепутать имена. Ранее он называл премьера Венгрии Виктора Орбана турецким лидером.

Trump: "I love Canada. I have a lot of respect for the Canadians...You happen to have a very, very good hockey player right here on the Capitals, he is a big tough cookie too, just broke the record."



Alex Ovechkin is Russian. pic.twitter.com/kMvyj7YmZP — The Bulwark (@BulwarkOnline) May 6, 2025

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