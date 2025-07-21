Команда Вашингтон Коммандерс выступает в лиге НФЛ по американскому футболу. Глава Белого дома заявил, что заблокирует разрешение на строительство нового стадиона клуба, если он не сменит название на Вашингтон Редскинз, сообщает ЕSPN.

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"Я могу ввести против них ограничения. Если они не вернут себе прежнее название Вашингтон Редскинз и не избавятся от нелепого прозвища Коммандерс, я не заключу с ними соглашение на строительство стадиона в Вашингтоне", – написал президент США.

Открытие нового стадиона Вашингтона запланировано на 2030 год. Интересно, что клуб назывался Редскинз (Краснокожие) с 1933-го, но отказался от него в 2020 году из-за протестов. Активисты утверждали, что название клуба является расистским.

Трамп также призвал бейсбольную команду Кливленд Гардианс вернуть себе историческое название Кливленд Индианс, которое было изменено в 2021 году. Стоит отметить, что владелец Кливленда Мэтт Долан поддерживал демократов на последних выборах в США.

"Владелец бейсбольной команды из Кливленда Мэтт Долан, который очень политизирован, трижды подряд проиграл выборы из-за этой бессмысленной смены названия. Если бы он вернул название Кливленд Индианс, то, возможно, смог бы выиграть. С индейцами обращаются очень несправедливо. Сделаем индейцев великими снова", – добавил Трамп в соцсети Truth Social.

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