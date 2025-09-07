Итальянец Янник Синнер и Карлос Алькарас из Испании встретятся в финальном матче Открытого чемпионата США 2025 года. Для них эта встреча станет третьей в финалах мейджоров в этом году.

Синнер и Алькарас установили достижение, которое почти невозможно будет превзойти

Президент США Дональд Трамп является почетным гостем встречи. Он появился на матче US Open впервые за последние 10 лет. Тогда он как кандидат в президенты США был освистан во время четвертьфинального матча между сестрами Уильямс.

Встреча между Синнером и Алькарасом, согласно последним данным, начнется в 21:50 по киевскому времени.

President Donald Trump has arrived for the US Open final between Sinner and Alcaraz pic.twitter.com/6IfakQFn6O — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2025

