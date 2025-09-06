В воскресенье, 7 августа, состоится финальный матч US Open среди мужчин между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером. Поединок собирается посетить президент США Дональд Трамп, сообщает The Athletic. Это будет его первое появление на теннисном матче с 2015 года.

Алькарас уверенно одолел Джоковича, Синнер проиграл сет неудобному сопернику – стали известны финалисты US Open-2025

Отметим, что Трампа освистали во время его прошлого визита в Национальный теннисный центр Билли Джин Кинг. Тогда он посетил четвертьфинал Открытого чемпионата США между Сереной и Винус Уильямс.

До своей первой президентской каденции Дональд Трамп был постоянным посетителем стадиона Артура Эша. Нынешний глава Белого дома имел там свое ложе, но отказался от него, когда вступил в должность президента.

