“Мы потеряли нашего великого друга Халкстера. Халк Хоган был сторонником MAGA до мозга костей – сильным, жестким, умным, но с огромным сердцем.

Умер Халк Хоган – он был легендой WWE и самым большим фанатом Трампа

Халк выступил с абсолютно зажигательной речью на Республиканском национальном съезде, которая стала одним из самых ярких моментов моей президентской кампании.

Он развлекал поклонников со всего мира, его культурное влияние было огромным. Жене Халка, Скай, и семье мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и любовь. Нам будет очень не хватать Халка Хогана", – написал Дональд Трамп в соцсети TRUTH.

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