"Трамп опустился на самое дно": легенда НХЛ раскритиковал президента США за восхваление Путина
Культовый голкипер Чикаго, Баффало, Детройта и Оттавы Доминик Гашек разнес американских чиновников за недавние переговоры с РФ.
“Американский президент хвастается перед миром фотографией с крупнейшим преступником современности, Путиным, который ответственен за смерти и увечья более 1 миллиона человек.
Дональд Трамп опустился на самое дно. У меня нет никакого уважения к этому человеку", – заявил Доминик Гашек на своей странице в соцсети X.
Также легендарный хоккеист прокомментировал слова Джей Ди Вэнса, который заявил, что России просто нужна часть Украины и тогда война закончится.
"Вице-президент США вообще не понимает целей России. Или, что более вероятно, он их понимает, но намеренно сотрудничает с главным преступником XXI века. Если быть точным, цель Путина – стереть Украину с карты мира и поработить ее", – написал экс-вратарь ряда клубов НХЛ.
