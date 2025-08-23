Культовый голкипер Чикаго, Баффало, Детройта и Оттавы Доминик Гашек разнес американских чиновников за недавние переговоры с РФ.

“Американский президент хвастается перед миром фотографией с крупнейшим преступником современности, Путиным, который ответственен за смерти и увечья более 1 миллиона человек.

Жена Усика назвала единственного человека в США, который не побоялась Путина – сказала всю правду в глаза диктатору

Дональд Трамп опустился на самое дно. У меня нет никакого уважения к этому человеку", – заявил Доминик Гашек на своей странице в соцсети X.

Также легендарный хоккеист прокомментировал слова Джей Ди Вэнса, который заявил, что России просто нужна часть Украины и тогда война закончится.

"Вице-президент США вообще не понимает целей России. Или, что более вероятно, он их понимает, но намеренно сотрудничает с главным преступником XXI века. Если быть точным, цель Путина – стереть Украину с карты мира и поработить ее", – написал экс-вратарь ряда клубов НХЛ.

The American president is showing off to the world a photo of himself with the worst current criminal, Putin, responsible for the death and maiming of over 1 million people. Trump has sunk to the bottom. There is no respect for this man.

pic.twitter.com/7OnT1xryKx — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 22, 2025

The American vice president does not understand Russia's goals at all. Or, more likely, he understands them, but is deliberately collaborating with the greatest criminal of the 21st century. To be precise, Putin's goal is to wipe Ukraine off the map or at least enslave it. https://t.co/9czLT2cirD — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 21, 2025

Легендарный вратарь НХЛ разнес Трампа за уступки Путину: "Может начать с себя и отдать России часть собственной страны"