В Стамбуле состоялся форум IBA Sport + Business, сообщает официальный сайт Международной боксерской ассоциации. На этом мероприятии выступили сын президента США Дональд Трамп-младший, известный боксер Мэнни Пакьяо и дочь Мухаммеда Али Рашида Али Уолш.

Министр молодежи и спорта Украины отреагировал на разрешение российским паралимпийцам выступать под своим флагом

Во время форума российский глава IBA Умар Кремлев предложил Трампу-младшему совместно провести чемпионат мира по боксу среди мужчин в Дубае.

"Спорт всегда был миротворцем, и так оно должно оставаться. Цель бокса – предоставить спортсменам во всем мире возможности обеспечить свое будущее, свободное от политики и полное новых шансов. Наша задача – не только организовывать современные соревнования, но и обеспечить каждому молодому спортсмену свой путь", – заявил Кремлев.

Отметим, что Международная боксерская ассоциация была лишена права проводить олимпийские боксерские турниры в 2023 году. Последний чемпионат мира по боксу, который прошел в сентябре, состоялся под эгидой World Boxing.

Напомним, что Умар Кремлев является сторонником российского диктатора Владимира Путина.

Усик узнал свое место в обновленном рейтинге The Ring – экс-соперник Александра получил болезненное исключение