Трамп-младший и Пакьяо приняли участие в форуме IBА, которую возглавляет Кремлев
Выдающийся филиппинский боксер Мэнни Пакьяо и исполнительный вице-президент Trump Organization Дональд Трамп-младший стали гостями позорного собрания от IBА.
В Стамбуле состоялся форум IBA Sport + Business, сообщает официальный сайт Международной боксерской ассоциации. На этом мероприятии выступили сын президента США Дональд Трамп-младший, известный боксер Мэнни Пакьяо и дочь Мухаммеда Али Рашида Али Уолш.
Министр молодежи и спорта Украины отреагировал на разрешение российским паралимпийцам выступать под своим флагом
Во время форума российский глава IBA Умар Кремлев предложил Трампу-младшему совместно провести чемпионат мира по боксу среди мужчин в Дубае.
"Спорт всегда был миротворцем, и так оно должно оставаться. Цель бокса – предоставить спортсменам во всем мире возможности обеспечить свое будущее, свободное от политики и полное новых шансов. Наша задача – не только организовывать современные соревнования, но и обеспечить каждому молодому спортсмену свой путь", – заявил Кремлев.
Отметим, что Международная боксерская ассоциация была лишена права проводить олимпийские боксерские турниры в 2023 году. Последний чемпионат мира по боксу, который прошел в сентябре, состоялся под эгидой World Boxing.
Напомним, что Умар Кремлев является сторонником российского диктатора Владимира Путина.
