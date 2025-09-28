Индонезийский гимнаст Науфал Такдир Аль Бари умер после неудачного падения во время подготовки к чемпионату мира.

Как сообщает Lequipe, 19-летний индонезийский спортсмен Науфал Такдир Аль Бари трагически погиб в России во время тренировочного сбора. Он готовился к чемпионату мира, который в октябре состоится в Джакарте.

Украинец выиграл бронзу на этапе Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике

Как сообщила Федерация гимнастики Индонезии, инцидент произошел около двух недель назад во время занятий в городе Пенза. Во время выполнения упражнения на перекладине юноша неудачно приземлился в специальный бассейн с поролоновыми кубами и получил тяжелую травму шеи.

Директор местного спорткомплекса Олег Минкарский уточнил, что гимнаст провел 12 дней в реанимации, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Аль Бари с начала сентября находился на тренировках в Пензе, имея целью не только чемпионат мира, но и далекую перспективу – участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Определен состав сборной Украины на ЧМ по спортивной гимнастике – Верняева нет, у женщин есть замена