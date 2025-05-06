Сегодня, 6 мая, состоялся первый поединок в рамках второго раунда Кубка Стэнли. Читайте отчет о нем на "Футбол 24+".

Плей-офф НХЛ, 1/4 финала, 1-й матч

Торонто Мейпл Лифс – Флорида Пантерс – 5:4 (3:1, 1:0, 1:3) (счет в серии – 1:0)

Определились пары 1/4 финала Кубка Стэнли – сетка плей-офф НХЛ

В первом матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Торонто дома в сверхрезультативном поединке одолел Флориду и повел в серии Кубка Стэнли.

Уже в первом периоде хозяева сделали серьезную заявку на успех, забросив три шайбы. Соперник ответил лишь одним точным броском. Во второй 20-минутке канадцы увеличили свое преимущество. Флорида не опустила рук и в завершающем периоде попыталась перевернуть игру – для овертайма не хватило одного гола.

В составе Торонто дублем и ассистом отметился форвард Уильям Нюландер, вписав свое имя в историю. После этого матча в активе чемпиона мира в составе сборной Швеции стало 12 очков в первых семи играх Кубка Стэнли – это четвертый результат в истории клуба и первый в XXI веке. Большее количество очков, чем у Нюландера, на таком отрезке игр набирали Деррил Ситтлер (18, 1977 года), Ленни Макдональд (15, 1977 года) и Горди Дриллон (13, 1939-го).

Стоит вспомнить и об эпизоде, который произошел на 11-й минуте второго периода. Нападающий Флориды Сэм Беннетт, пытаясь дотянуться до шайбы врезался корпусом в голову голкипера Торонто Энтони Столарза. Тот упал на лед и схватился за шлем, игра была остановлена. Голкипер канадцев подъехал к скамейке запасных, где его вырвало.

Напомним, победитель пары Торонто – Флорида в следующем круге встретится с лучшим в поединке Вашингтон – Каролина.