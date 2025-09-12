– Хочу спросить вас об Александре Усике. Насколько сильно он все еще хочет продолжать, потому что у него травма, но он очень активен с танцами и проведением свободного времени, которое он полностью заслужил. Как думаете, насколько сильно он хочет продолжать?

– Я считаю его настоящим спортсменом, который соревнуется. Не думаю, что он когда-то перестанет хотеть этого. Я хочу сказать, что этот парень – отличный пример для подражания для любого молодого бойца. Время в определенный момент настигнет каждого, но Усика пока явно еще не достало. Я говорил это после боя с Дюбуа и придерживаюсь этого мнения.

Я имею в виду, что не хочу избавиться от его, но какое же сейчас отличное время, чтобы завершить карьеру, если ты Александр Усик! Парень буквально прошел бокс. В крузервейте он ездил к каждому оппоненту на его территорию, чтобы победить их там. Потом он перешел в супертяжи, побил Чисору, дважды побил Джошуа, побил дважды Дюбуа и побил дважды Фьюри. Он абсолютный чемпион мира, чего еще осталось достичь?

Разве бой с Джозефом Паркером тебя мотивирует? Если ты Александр Усик, то, возможно, потому что ты хочешь продолжать боксировать. Но я не знаю. Иногда, когда мы говорим о таком наследии, просто представьте – ты сидишь в комнате для отдыха в своем доме, где висят все титулы от крузервейта до супертяжелого веса, и ты говоришь: "Я прошел бокс. Я был непобедимым". Наследие действительно приходит только после факта завершения карьеры. Мы будем вспоминать Александра Усика, как настоящего великого бойца. Он такой и есть – настоящий великий боец.

– Я уверен, вас очень раздражает, что ни один из ваших бойцов не одолел Усика, но он не может не нравиться, не так ли?

– Он замечательный боец. Александра Усика нельзя не любить. Его надо уважать, и нам надо быть благодарными, что у нас есть такой человек, как он, потому что, как я говорил, он настоящий пример для подражания, – резюмировал Хирн в интервью Sky Sports.