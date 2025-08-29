Титулованный украинский клуб собирается играть в чемпионате Румынии по хоккею
Киевский Сокол готов заявиться на иностранное первенство.
Сокол собирается выступать в чемпионате Румынии в следующем сезоне, сообщает Sport.ua. Киевляне стремятся совмещать матчи иностранного первенства с выступлениями в чемпионате Украины.
Сокол усилился результативным нападающим Киев Кэпиталз
Отмечается, что участие Сокола в чемпионате Румынии стало возможным после того, как спонсором клуба стала беттинговая компания с лицензией на деятельность в Румынии. Сейчас команда находится за рубежом, где планирует провести 5 товарищеских матчей. Стоит отметить, что в пяти клубах чемпионата Румынии играют российские хоккеисты
Напомним, что действующий вице-чемпион Украины Киев Кэпиталз в следующем сезоне будет выступать в Балтийской хоккейной лиге.
