Рика Кихира два года не выступала после перелома лодыжки.

Японская фигуристка Рика Кихира объявила о переходе из одиночного катания в танцы на льду.

"Рада сообщить, что создаю пару с Шинго Нисиямой. Я собираюсь попробовать себя в танцах на льду.

Хотела бы поблагодарить свою семью, партнеров и спонсоров, которые поддержали меня в этом испытании, а также Шинго, который подарил мне новый шанс в моей карьере фигуристки.

Буду продолжать усердно работать над достижением своей мечты", – написала Кихира в сети Х.

23-летняя Рика Кихира является двукратной победительницей Турнира четырех континентов – в 2019 и 2020 годах. В сезоне-2018/19 она была победительницей финала Гран-при, на командном чемпионате мира 2019 года она завоевала серебро, а в 2021 году завоевала бронзу.

Кихира с сезона-2022/23 не выступала из-за перелома правой лодыжки.

