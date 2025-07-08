22 ноября на арене ANB Arena состоятся сразу четыре поединка за звание чемпиона мира, сообщает The Ring.

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Главным событием вечера станет поединок между чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 КО) и британским боксером Энтони Ярдом (27-3, 24 КО). В анкеркарде планируется провести поединок между обладателем титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Брайаном Норманом (28-0, 22 КО) из США и его соотечественником, чемпионом мира в двух весовых категориях Девином Хейни (32-0, 15 КО).

Кроме того, в Эр-Рияде состоится бой за вакантный пояс WBO в легком весе, которым ранее владел Кейшон Дэвис. Нового чемпиона мира в легком весе определят два непобедимых боксера – британец Сэм Ноукс (17-0, 15 КО) и американец Абдулла Мейсон (19-0, 17 КО).

В еще одном поединке паундовый американец Джесси Родригес (21-0, 14 КО) владеющий титулом WBC, встретится с чемпионом мира WBA Фернандо Мартинесом (18-0, 9 КО). Победитель поединка объединит чемпионские пояса.

Напомним, что в 2023 году Девин Хейни победил по очкам украинского боксера Василия Ломаченко. Давид Бенавидес в прошлом году боксировал с экс-чемпионом мира из Украины Александром Гвоздиком. Американец одержал победу единогласным решением судей.

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