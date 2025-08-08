Анжелика Терлюга уступила в полуфинале турнира в весовой категории до 55 килограммов, но с результатом не согласилась.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга на полуфинальной стадии Всемирных играх по каратэ в весе до 55 килограммов потерпела поражение от представительницы Китая Юй Чунь Вэй – 1:9.

Проиграв, Терлюга не капитулировала – украинская команда подала протест на результат боя. Оргкомитет соревнований поддержал просьбу сборной Украины и обновил итог полуфинала – 4:3 в пользу Терлюги.

В финале украинка встретится с четырехкратной чемпионкой Европы Мией Битч из Германии. Начало схватки – в 14:30 по киевскому времени.

