"Это моя первая медаль за почти два года. Я выпала из игры, потому что родила дочь. Мне было очень трудно возвращаться, я мечтала о золотой медали – но не ожидала, что смогу добраться до финала. Сегодня был очень драматический день для меня, и в конце концов – такая награда. Я буду очень ее ценить, это моя первая награда в новом статусе".

Терлюга принесла Украине первую медаль на Всемирных играх-2025

Каратистка рассказала, что пытается совмещать спортивные выступления и тренировки с воспитанием дочери.

"Я еще немного пытаюсь балансировать между тем, чтобы быть мамой и атлеткой. Вы правильно сказали: сейчас такой период, что Николь должна везде быть со мной: она все тренировочные сборы, соревнования, везде со мной. Когда наступит период, что она сможет быть дома без меня, мне будет легче: легче тренироваться, легче настраиваться", – сказала Терлюга в интервью Tribuna.

Напомним, в финале Всемирных игр Анжелика Терлюга на последних секундах уступила немке Мии Битч – 1:3. В полуфинале Анжелике присудили поражение от китаянки Юй Чунь Вэнь, однако после протеста украинской команды счет поединка был изменен в пользу Терлюги.

