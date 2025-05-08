Украинская каратистка Анжелика Терлюга проиграла во втором круге чемпионата Европы.

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В весовой категории до 55 кг она не справилась с представительницей Люксембурга Дженнифер Варлинг. Для Терлюги это был первый поединок на континентальном турнире. Он проходит в Ереване (Армения).

По итогам чемпионата Европы чемпионы и призеры с лучшими показателями получат право выступить на чемпионате мира в Каире (Египет) в ноябре этого года.

33-летняя Анжелика Терлюка является серебряным призером Олимпийских игр 2020 в Токио.

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