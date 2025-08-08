Анжелика Терлюга завоевала серебро в каратэ в категории до 55 килограммов.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала серебряным призером Всемирных игр-2025 в весовой категории до 55 килограммов.

Терлюга вышла в финал Всемирных игр по каратэ после протеста на поражение от хозяйки соревнований

Терлюга, имея статус действующей чемпионки соревнований, в финале встретилась с четырехкратной чемпионкой Европы Мией Битч и потерпела поражение со счетом 1:3.

Представительница Германии за полминуты до завершения схватки провела атаку, которая принесла ей три очка. Украинка времени для ответа уже не имела.

Медаль Анжелики Терлюги стала первой наградой в копилке сборной Украины на Всемирных играх-2025.

