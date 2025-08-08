Терлюга принесла Украине первую медаль на Всемирных играх-2025
Анжелика Терлюга завоевала серебро в каратэ в категории до 55 килограммов.
Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала серебряным призером Всемирных игр-2025 в весовой категории до 55 килограммов.
Терлюга вышла в финал Всемирных игр по каратэ после протеста на поражение от хозяйки соревнований
Терлюга, имея статус действующей чемпионки соревнований, в финале встретилась с четырехкратной чемпионкой Европы Мией Битч и потерпела поражение со счетом 1:3.
Представительница Германии за полминуты до завершения схватки провела атаку, которая принесла ей три очка. Украинка времени для ответа уже не имела.
Медаль Анжелики Терлюги стала первой наградой в копилке сборной Украины на Всемирных играх-2025.
