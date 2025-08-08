Анжелика Терлюга уступила в полуфинале турнира в весовой категории до 55 килограммов.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга на полуфинальной стадии Всемирных играх по каратэ в весе до 55 килограммов потерпела поражение от представительницы Китая Юй Чунь Вэй – 1:9.

Проиграв, Терлюга выступит в схватке за бронзу, где ей снова будет противостоять чилийка Валентина Иванина Торо Менесус. Анжелика уже встречалась с ней в группе и проиграла со счетом 0:5.

Поединок за третье место на Всемирных играх начнется в 13:25 по киевскому времени.

