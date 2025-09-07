Терлюга в своем Instagram показала, как вместе со своим маленьким ребенком спускалась в лифте в укрытие, а также последствия российской дроновой атаки.

Россияне повредили Дворец Спорта в Одессе в результате ночной атаки – ФОТО

"Такая же дыра уже давно внутри от этой войны у каждого из нас, как у владельца квартиры, в которую ночью попал шахед. Какая тяжелая ночь была для нашего города. Не спали, а теперь надо как-то найти силы на этот день. Как всегда", – написала Анжелика в заметке.

К слову, в результате ночной атаки на Одессу пострадал местный Дворец Спорта – в здании взрывами выбило окна и двери, также очень пострадал первый этаж и инфраструктура вокруг.

