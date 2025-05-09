Украинка еще на стадии 1/16 уступила Дженнифер Варлинг (3:11), но представительница Люксембурга дошла до финала и подарила Терлюге "утешительную сетку". Впрочем, здесь Анжелику вновь постигла неудача. Она дожала данку Николин Олсен (4:3), однако с "нейтральной" россиянкой Чернышевой уже не справилась (0:7). Украинка осталась без "бронзового финала" и путевки на чемпионат мира, который в конце года состоится в Каире.

Терлюга проиграла на чемпионате Европы по каратэ – осталась без мирового первенства

"Чуда не произошло... И этому есть адекватные обстоятельства, но желание попробовать себя и вернуться на татами было больше всего.

Из положительного: я смогла попасть свой любимый, ура! На этом все. Про негативные моменты я даже писать не буду, все все видели и понимают. Но впадать в панику я не собираюсь. Очень много работы ждет впереди, и я даже рада, что теперь могу реально оценить ситуацию, в которой оказалась, и смотивирована работать намного больше над собой, чем раньше.

Спасибо всем, кто меня поддерживает, кто верит в меня до сих пор, и я обещаю, что буду делать все, чтобы не разочаровать", – написала Терлюга в соцсетях после неудачи.

Напомним, Анжелика пропустила год из-за беременности. Звездная каратистка в декабре родила дочь Николь и только в апреле вернулась к полноценным тренировкам.