Елена Остапенко вместе с Сувей Ше победили в 1/2 финала Уимблдона пару Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.

Уимблдон-2025, женщины, парный разряд, полуфинал

Елена Остапенко (Латвия) / Сувэй Ше (Тайвань) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 2:0 (7:5, 6:4)

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21-я ракетка мира Елена Остапенко в тандеме с Сувей Ше пробились в финал парного разряда Уимблдона, переиграв Екатерину Синякову вместе с Тейлор Таунсенд.

Матч длился 1 час 42 минуты. В первом сете дело едва не дошло до тай-брейка, однако в последний момент латвийско-тайваньский дуэт взял верх – 7:5. Вторая партия была не менее напряженной, но и здесь Остапенко с партнершей победили с разницей в два гейма – 6:4.

В финале Уимблдона соперницами Остапенко и Ше станут "нейтральная" россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс, которая выбила Элину Свитолину в одиночном разряде травяного мэйджора.

Напомним, что Елена имеет украинские корни. Ее отец Евгений Остапенко – бывший футболист из Запорожья. Сама латвийская теннисистка часто выступала в паре с украинками Людмилой Киченок и Даяной Ястремской.

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