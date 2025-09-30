Немка Ева Лис переиграла Маккартни Кеслер в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Китае. Отчет об игре и результат матча – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекин (Китай), хард, женщины, 1/8 финала

Ева Лис (Германия, WTA № 66) – Маккартни Кесслер (США) – 4:6, 6:1, 6:2

Уроженка Киева Ева Лис неожиданно одолела американку Маккартни Кеслер в матче за выход в четвертьфинал тысячника в Пекине. Немка совершила шикарный камбэк против представительницы США: после поражения в первом сете (4:6) Лис уверенно выиграла два гейма подряд – 6:1 и 6:2. Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

В следующем раунде на Еву Лис ожидает игра против Коко Гофф (США, WTA № 3), которая в этом году защищает свой титул в Китае.

