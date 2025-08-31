Латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая имеет украинские корни, попросила прощения у Тейлор Таунсенд после скандала.

"Привет всем. Я хочу извиниться за некоторые вещи, которые я сказала во время матча второго круга US Open. Английский не является моим родным языком, и когда я употребляла слово "образование", то имела в виду исключительно теннисный этикет. Но я понимаю, что мои слова могли оскорбить многих людей за пределами корта.

Я очень ценю поддержку, ведь продолжаю учиться и расти как человек, и как теннисистка. До встречи, Нью-Йорк, я с нетерпением жду возвращения в следующем году", – написала Остапенко в Instagram.

Напомним, что Елена Остапенко вылетела с американского мэйджора во втором круге, проиграв Тейлор Таунсенд (США, WTA № 139) в двух сетах.

