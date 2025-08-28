Латвийка уступила хозяйке турнира со счетом 0:2, но после завершения игры вместо традиционного рукопожатия произошла очень эмоциональная перепалка.

Остапенко обвинила Таунсенд в невоспитанности и неуважении, поскольку та не извинилась за мяч, который выиграла после касания троса. Кроме этого, на предматчевой разминке американка вышла сразу к сетке, а не работала на задней линии, как это принято в теннисе.

Дошло до того, что Остапенко даже обвинили в расизме. Алена парировала: "После игры я сказала своей сопернице, что это было очень невежливо с её стороны, когда в решающий момент мяч задел сетку, а она не извинилась за это. Она же ответила, что ей вообще не за что извиняться.

Ого, как много сообщений я получила, что я расистка. Я никогда в своей жизни не была расисткой. Я уважаю все национальности в мире, для меня не имеет значения, откуда ты родом".

Таунсенд озвучила свое видение ситуации: "Остапенко заявила мне, что у меня нет никаких манер и никакого образования и что, мол, посмотрим, что будет, когда мы окажемся за пределами США. Я позволила говорить глупости... Она собрала вещи и ушла, а я здесь. Я не обижаюсь. Я горжусь тем, как справилась с собой.

Если вы ждете извинений и не получаете их – это ваша проблема, а не моя. Я всегда проявляю уважение и жду того же, но никто не имеет права диктовать, как я должна себя вести".

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got into an argument after their match at the U.S. Open pic.twitter.com/od0GwFykBd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025

