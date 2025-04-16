Теннисистка пожаловалась на неприятный запах от соперницы во время матча – вирусное видео
Харриет Дарт во время матча с Луа Буассон на турнире во Франции попала в громкий скандал, который завирусился в соцсетях.
Луа Буассон достаточно легко победила британскую теннисистку (6:0, 6:3), однако матч запомнился не этим. Во время одного из перерывов Харриет подошла к судье и пожаловалась на плохой запах от соперницы. Это попало на камеры и сразу завирусилось.
Ястремская получила досадную травму и досрочно покинула турнир WTA 500
21-летняя француженка ответила на это юмор, запостив в соцсетях мем, где обратилась к компании "Dove" о сотрудничестве.
Харриет Дарт после этого публично извинилась у оппонентки, отметив, что она была в этот момент нервозная. Британка взяла на себя всю ответственность за инцидент. Правда, этот конфликт репутационно не повлиял ни на кого: фанаты с юмором восприняли эту ситуацию, сделав ее трендовой в соцсети X (бывший твиттер).
Костюк не сыграет на турнире WTA 500, где должна была встретиться с россиянкой – украинка объяснила причину