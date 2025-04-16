Харриет Дарт во время матча с Луа Буассон на турнире во Франции попала в громкий скандал, который завирусился в соцсетях.

Луа Буассон достаточно легко победила британскую теннисистку (6:0, 6:3), однако матч запомнился не этим. Во время одного из перерывов Харриет подошла к судье и пожаловалась на плохой запах от соперницы. Это попало на камеры и сразу завирусилось.

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21-летняя француженка ответила на это юмор, запостив в соцсетях мем, где обратилась к компании "Dove" о сотрудничестве.

Харриет Дарт после этого публично извинилась у оппонентки, отметив, что она была в этот момент нервозная. Британка взяла на себя всю ответственность за инцидент. Правда, этот конфликт репутационно не повлиял ни на кого: фанаты с юмором восприняли эту ситуацию, сделав ее трендовой в соцсети X (бывший твиттер).

Lois Boisson’s response to Harriet Dart saying she needs to wear deodorant during their match



“Dove, apparently we need a collaboration” https://t.co/S4u0dgevPS pic.twitter.com/0E5ckZhULn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2025

Harriet Dart apologizes for asking the umpire to tell her opponent to wear deodorant. pic.twitter.com/YHpgMQgMak — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2025

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