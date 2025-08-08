Бен Шелтон и Карен Хачанов разыграли трофей на турнире ATP 1000 в Торонто. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ATP 1000, Торонто (Канада), хард, финал

Карен Хачанов (АТР № 16) – Бен Шелтон (США, АТР №7) – 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)

Американец Шелтон, имея четвертый номер посева, считался фаворитом решающего матча, в котором ему противостоял так называемый "нейтральный" Карен Хачанов из России, у которого был 11-й номер посева.

Встреча, впрочем, началась не под диктовку представителя США – первый сет на тай-брейке выиграл Хачанов. Шелтон в ответ давление усилил и победил во второй партии с брейком в девятом гейме. В решающем сете соперники уверенно держали свою подачу и определили победителя снова только на доигровке. Шелтон на тай-брейке забрал все свои очки и сделал Хачанову два брейка – 7:3.

Финал длился 2 часа 48 минут.

22-летний Бен Шелтон впервые в карьер выиграл турнир серии АТР 1000 (он же – Мастерс) и в третий раз взял трофей на уровне АТР. Победа позволит американцу подняться на шестое место в мировом рейтинге.

