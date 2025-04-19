Техническое поражение определило последнего участника Финала четырех Кубка Украины по гандболу
20:15 - Читати українською
Стали известны все четвертьфиналисты мужского Кубка Украины 2024/25 по гандболу.
Одесса стала четвертым участником, присоединившись к Мотору, Карпатам и Донбассу.
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Правда, команде из Южной Пальмиры даже не пришлось выходить на площадку. Запорожская Константа получила техническое поражение и отдала путевку без борьбы.
Участники Финала четырех Кубка Украины по гандболу:
– Мотор (Запорожье);
– Карпаты (Ужгород);
– Донбасс (Донецк);
– Одесса.
Полуфинальные пары будут определены позже жеребьевкой. Напомним, что действующим обладателем Кубка является Мотор.
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