Стали известны все четвертьфиналисты мужского Кубка Украины 2024/25 по гандболу.

Одесса стала четвертым участником, присоединившись к Мотору, Карпатам и Донбассу.

Женская сборная Украины по гандболу победила Чехию, но не смогла выйти на ЧМ-2025

Правда, команде из Южной Пальмиры даже не пришлось выходить на площадку. Запорожская Константа получила техническое поражение и отдала путевку без борьбы.

Участники Финала четырех Кубка Украины по гандболу:

– Мотор (Запорожье);

– Карпаты (Ужгород);

– Донбасс (Донецк);

– Одесса.

Полуфинальные пары будут определены позже жеребьевкой. Напомним, что действующим обладателем Кубка является Мотор.