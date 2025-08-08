Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике Ризатдинова объяснила особенности взаимоотношений с российскими спортсменками.

– До 2014 года многие украинские спортсмены ездили в Россию на соревнования. Какими они были? Каким было отношение россиян к украинцам тогда?

– Нас всегда настраивали тренеры, что мы должны быть на две-три головы сильнее россиянок. Только тогда, возможно, нам поставят более-менее справедливую оценку. Мы на этом выросли. Даже если россиянки ошибаются – им все равно ставят высокую оценку. А мы должны были сделать все идеально и еще иметь более сложную программу. Только в таких условиях мы могли выиграть. Нам даже частично запрещали общаться. Мы здоровались, "доброго дня" – но не более. Никакой дружбы не было. Всегда какая-то такая напряженная атмосфера.

– А россиянок сознательно "тянули" судьи?

– Я не люблю говорить о том, чего не видела собственными глазами. Не знаю, как это работало. Но, например, на моей Олимпиаде была потеря предмета у россиянки, а она все равно на пьедестале. И таких случаев – не один и не два. Но я не могу комментировать, почему так было. Я просто выходила, делала свое дело – и все, – цитирует Ризатдинову NV Спорт.

