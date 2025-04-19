"Я действительно считаю, что у меня был очень сильный удар, но у меня также был очень точный удар, я умел попадать в нужные места.

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Такие ребята, как Джордж Форман, могли ударить в любую точку тела и нокаутировать. У него был самый сильный удар. Но стоит отметить, что многие супертяжи были просто больше меня", – сказал Тайсон в интервью Interview.

Напомним, 58-летняя легенда в ноябре 2024 года вернулся в профи-ринг, где проиграл по решению судей боксеру-блогеру Джейку Полу. "Железный Майк" намекнул, что это был его не последний бой.

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