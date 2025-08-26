Тайсон Фьюри рассказал, что уже не является болельщиком Манчестер Юнайтед, за который ранее болел.

Британский боксер Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), карьера которого находится в подвешенном состоянии после поражения в реванше от Александра Усика, заявил, что сейчас увлекается конными скачками.

"Я вообще-то не фанат футбола. Раньше я болел за Манчестер Юнайтед, но теперь, когда они в дерьме, я больше не болею ни за одну футбольную команду.

Раньше я также болел за сборную Англии. Однако, когда они проиграли Исландии на Евро 2016 года, то я окончательно покончил с футболом. Теперь я увлекаюсь конными скачками", – цитирует Тайсона Фьюри Goal.

Фьюри в 2024 году потерпел два поражения от украинца Александра Усика, после чего уже не впервые заявил о том, что завершает свою профессиональную карьеру.

