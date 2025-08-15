Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри считает, что у него достаточно ума, чтобы не выйти на ринг против 20-летнего Мозеса Итаумы, которого многие называют его наследником.

"Драться с Итаумой? Нет, определенно нет. Ты считаешь меня дураком?", – заявил Тайсон Фьюри в комментарии Queensbury Promotions.

16 августа в Саудовской Аравии состоится поединок, в котором встретятся Мозес Итаума и еще один представитель Великобритании Диллиан Уайт.

Тайсон Фьюри, как известно, в 2024 году потерпел два поражения от украинца Александра Усика, после чего объявил о своем уходе на пенсию.

