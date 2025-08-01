Экс-чемпион мира заявил, что проведение им боя с Джошуа лишено смысла, за что он оказался благодарным украинцу Александру Усику, который недавно в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа.

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"ЭйДжей недавно боксировал с Даниэлем Дюбуа. Его за пять раундов уничтожили – нокаутировали. Дюбуа был в отличной форме. У него было три больших нокаута подряд: Джошуа, Хргович и Миллер. А потом он вышел на реванш против Усика, и тот его полностью ошеломил. Вот вы говорите: "О, Фьюри – Джошуа большой бой". Но Дюбуа нокаутировал Джошуа, а Усик разобрал Даниэля на части", – рассказал Фьюри в комментарии Seconds Out.

Напомним, в 2024 году Усик дважды выиграл у Тайсона Фьюри. Сначала это была победа раздельным решением судей, а затем украинец победил единогласным вердиктом.

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