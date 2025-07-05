Бывший чемпион мира обратился к Дюбуа накануне реванша с украинцем Александром Усиком, который запланирован на 19 июля.

Дюбуа выступил с дерзкой угрозой в адрес Усика перед реваншем: "Мне не терпится"

"Нокаутируй его, потому что... Но я бы так не сказал, потому что это бой в Англии и это его шоу. Так что просто сделай все, что можешь. Вот и все. Все, что можешь.

Ранее Дюбуа сделал ему больно, когда ударом в корпус сбил с ног. Так что, возможно, он сможет снова пробить тем же ударом в корпус", – рассказал Фьюри в комментарии Boxing King Media.

Как известно, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года и завершился досрочной победой украинца в девятом раунде.

Промоутер Дюбуа рассказал, как британец сможет победить Усика в реванше: "Украинец уйдет в нокаут"