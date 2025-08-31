Первая ракетка мира Янник Синнер в непростом матче переиграл Дениса Шаповалова в рамках Открытого чемпионата США по теннису. Отчет об игре и результат поединка – в этой новости на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мужчины, 1/16 финала

Янник Синнер (Италия, ATP № 1) – Денис Шаповалов (Канада, ATP № 29) – 3:1 (5:7, 6:4, 6:3, 6:3)

Денис Шаповалов, сын украинки Тесы Шаповаловой, удивил Янника Синнера в матче 1/16 финала US Open.

Представитель Канады заставил попотеть первую ракетку мира, дав серьезный бой итальянцу. Шаповалов неожиданно выиграл первый сет со счетом 7:5. Во второй партии Денис вел 3:0, но уступил. Синнер сумел выиграть и два следующих сета, однако ему было совсем не просто, учитывая недавние проблемы со здоровьем, которые заставили Янника сняться с финала в Цинциннати.

Матч Синнера и Шаповалова длился 3 часа 14 минут.

В следующем раунде US Open итальянца ждет 24-я ракетка мира из Казахстана – Александр Бублик.

