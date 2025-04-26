Элайджа Аринас, сын бывшей звезды НБА Гилберта Аринаса, выведен из медикаментозной комы, сообщает The Athletic.

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Напомним, в четверг, 24 апреля, Элайджа Аринас на Tesla Cybertruck попал в аварию, столкнувшись с пожарным гидрантом и деревом. Автомобиль сразу же загорелся. Аринаса госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы.

По информации источника, 18-летний баскетболист остается интубированным, но демонстрирует "значительные признаки прогресса за последние 24 часа". Он может открыть глаза и писать. Отмечается, что одной из первых вещей, которую сделал Аринас-младший после выхода из комы, было написание записки с вопросом, не пострадал ли кто-то еще в аварии. По данным полиции, он был единственной жертвой ДТП.

К слову, Алиджа – сын известного баскетболиста Гилберта Аренаса, который выступал за Голден-Стейт, Вашингтон, Орландо и Мемфис. Сам Алижда выступает за университет Южной Калифорнии и считается очень перспективным игроком.