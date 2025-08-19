WTA 1000. Цинциннати (США). Финал, женщины

Ига Свёнтек (Польша, WTA № 3) – Жасмин Паолини (Италия, WTA № 9) – 7:5, 6:4

В решающем поединке турнира в Цинциннати сошлись полька Ига Свёнтек и итальянка Жасмин Паолини. Теннисистки уже в пятый раз встречались на корте – все четыре предыдущих матча завершились победой польской теннисистки. Не стала исключением и эта дуэль – Свёнтек одолела оппонентку в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Поединок длился 1 час и 50 минут.

Первая партия завершилась камбэком польки, которая сумела отыграться после 0:3. Во втором сете теннисистки дважды обменивались проигранными подачами, а третий брейк-пойнт Свёнтек стал решающим. Паолини не смогла перевернуть игру и, в результате, уступила в двух сетах.

Таким образом, Свёнтек впервые в карьере стала победительницей тысячника в Цинциннати. В целом это ее 24-й титул на профессиональном уровне и 11-й на турнирах WTA 1000. Также Ига одержала 51-ю победу над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA и 120-ю на соревнованиях категории WTA 1000.

После триумфа Свёнтек вновь вернулась на вторую строчку рейтинга WTA, обойдя Коко Гофф.