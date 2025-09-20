Польская теннисистка Ига Свёнтек победила Маю Джойнт в полуфинале престижного турнира в Южной Корее.

WTA 500. Сеул. 1/2 финала

Ига Свёнтек (Польша, WTA №2) – Майя Джойнт (Австралия, WTA №46) – 2:0 (6:0, 6:2)

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек уничтожила Маю Джойнт в полуфинальном матче турнира в Сеуле.

Польская теннисистка всухую выиграла первый сет (6:0) у австралийки. Джойнт смогла забрать еще два гейма в свою пользу во второй партии, но в итоге капитулировала.

В финале турнира WTA 500 на Свьонтек ожидает матч против победительницы встречи между Екатериной Синяковой (Чехия, WTA № 77) и россиянкой Екатериной Александровой (WTA №11).

