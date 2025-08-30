Свьонтек поссорилась с журналистом во время пресс-конференции – видео скандала
Польская теннисистка Ига Свёнтек стала участницей конфликта во время пресс-конференции.
Вторая ракетка мира Ига Свёнтек попала в неприятную ситуацию.
14-летняя украинская теннисистка вышла в свой первый финал в профессиональной карьере
Во время пресс-конференции один из журналистов разозлил польскую теннисистку вопросом, после чего она сорвалась. Видео скандала публикуют в соцсети X.
"Что это за вопрос? Я извиняюсь... Хочу вплести бусины в волосы, как Осака? Нет. Что здесь происходит? Что это за вопрос?" – сказала Свьонтек.
После этого журналист покинул помещение и был вынужден оправдываться, заявив, что просто хотел разрядить атмосферу во время пресс-конференции.
Напомним, что уже 31 августа Свьонтек сыграет в 1/16 US Open против "нейтральной" Анны Калинской.
Позорный вылет россиянки из топ-5 рейтинга, фиаско американки, Соболенко проходит дальше: US Open