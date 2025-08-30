Вторая ракетка мира Ига Свёнтек попала в неприятную ситуацию.

Во время пресс-конференции один из журналистов разозлил польскую теннисистку вопросом, после чего она сорвалась. Видео скандала публикуют в соцсети X.

"Что это за вопрос? Я извиняюсь... Хочу вплести бусины в волосы, как Осака? Нет. Что здесь происходит? Что это за вопрос?" – сказала Свьонтек.

После этого журналист покинул помещение и был вынужден оправдываться, заявив, что просто хотел разрядить атмосферу во время пресс-конференции.

Напомним, что уже 31 августа Свьонтек сыграет в 1/16 US Open против "нейтральной" Анны Калинской.

- GORĄCO, panie władzo.

- GORĄCO to dopiero będzie.



Pytanie o koraliki we włosach i spora nerwówka na konferencji Igi Świątek.#USOpen #USOpen2025 pic.twitter.com/3g6OEH5BJn — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) August 28, 2025

