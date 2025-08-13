Ига Свентек и Сорана Кирстя, а также Магда Линетт и Джессика Пегула провели встречи 1/8 финала турнира WTA 1000. Результаты и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/8 финала

Ига Свентек (Польша, WTA № 3) – Сорана Кирстя (Румыния, WTA № 138) – 6:4, 6:3

Магда Линетт (Польша, WTA № 40) – Джессика Пегула (США, WTA № 4) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3

Польская теннисистка Ига Свентек почти не испытала проблем во встрече с представительницей Румынии Сораной Кирстею. За 1 час 35 минут бывшая первая ракетка мира одержала победу в двух сетах.

Для Свентек победа над Кирстей стала 80-й в карьере на "тысячниках". Иге понадобилась для такого юбилея 102 матча. Быстрее нее 80 побед одержали только Серена Уильямс (91 игра) и Виктория Азаренко (98).

Напомним, что в 1/16 финала Свентек прошла украинку Марту Костюк, которая отказалась от встречи. Далее Игу ждет победительница игры Екатерина Александрова – Анна Калинская.

Еще одна польская теннисистка Магда Линетт стала автором сенсации – выбила с турнира четвертую ракетку планеты Джессику Пегулу из США. За 2 часа 26 минут Линетт победила в трех сетах и отправила домой финалистку турнира 2024 года.

За полуфинал Магда поборется с победительницей встречи Клара Таусон – Вероника Кудерметова.

