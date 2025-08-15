WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/4 финала

Ига Свёнтек (Польша, 3) – Анна Калинская ("нейтральная", 34) – 2:0 (6:3, 6:4)

Третья ракетка мира, Ига Свёнтек, достаточно легко разобралась с россиянкой Анной Калинской, которая занимает 34 строчку в рейтинге WTA. В первом сете полька оформила комфортный гандикап, хотя "нейтральная спортсменка" брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левой ногой.

Во втором сете Калинская навязала борьбу Свёнтек, однако Ига победила и в нем. Игра длилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Это была вторая очная встреча между теннисистками, Свёнтек сделала счет в противостоянии 1:1.

Добавим, что Свёнтек в третий раз подряд вышла в полуфинал на соревнованиях в Цинциннати. В полуфинале полька сыграет против победительницы противостояния между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.

