Свёнтек устроила перепалку с журналистом после поражения на US Open: "Что вы здесь делаете?" (ВИДЕО)
Ига Свёнтек резко ответила журналисту после поражения в матче 1/4 финала US Open.
У представителя медиа возник вопрос, не сказалась ли на игре Свёнтек накопленная усталость после серии турниров, включая Уимблдон. Вторая ракетка мира восприняла это как намек на слабость и ответила довольно эмоционально.
– В общем последние недели было много тенниса: Уимблдон, американские турниры перед этим и теперь US Open. Насколько вы сейчас уставшие?
– Не знаю. Это не так, что мои матчи здесь были изнурительными.
– Вы чувствуете, что вам нужна психологическая пауза? Я не о поражении как таковом.
– Почему вы так говорите?
– Просто спросил. Это все идет подряд. Вы ждёте отдыха?
– Ну, спросите тех, кто отвечает за календарь. Вам нужна психологическая пауза?
– Простите?
– Вы выглядите так, будто вам нужна психологическая пауза.
– Да,, нужна.
– Тогда что вы здесь делаете?
– Надо доработать турнир до конца.
– Удачи.
Напомним, что Ига Свёнтек завершила выступление на US Open-2025 в четвертьфинале, уступив Аманде Анисимовой.
