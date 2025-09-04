Ига Свёнтек резко ответила журналисту после поражения в матче 1/4 финала US Open.

У представителя медиа возник вопрос, не сказалась ли на игре Свёнтек накопленная усталость после серии турниров, включая Уимблдон. Вторая ракетка мира восприняла это как намек на слабость и ответила довольно эмоционально.

– В общем последние недели было много тенниса: Уимблдон, американские турниры перед этим и теперь US Open. Насколько вы сейчас уставшие?

– Не знаю. Это не так, что мои матчи здесь были изнурительными.

– Вы чувствуете, что вам нужна психологическая пауза? Я не о поражении как таковом.

– Почему вы так говорите?

– Просто спросил. Это все идет подряд. Вы ждёте отдыха?

– Ну, спросите тех, кто отвечает за календарь. Вам нужна психологическая пауза?

– Простите?

– Вы выглядите так, будто вам нужна психологическая пауза.

– Да,, нужна.

– Тогда что вы здесь делаете?

– Надо доработать турнир до конца.

– Удачи.

Напомним, что Ига Свёнтек завершила выступление на US Open-2025 в четвертьфинале, уступив Аманде Анисимовой.

Iga Swiatek’s response to being asked if she needs a mental break after loss to Anisimova at U.S. Open



Iga: “Do you need a mental break?”



“Sorry?”



Iga: “You look like you need a mental break.”



“I do yeah.”



Iga: “Then what are you doing here?” pic.twitter.com/p8Yfxrv755 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2025

