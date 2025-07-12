В субботу, 12 июля, состоялся финальный матч Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде. Отчет о дуэли читайте на "Футбол 24+".

Уимблдон. Женщины, финал

Аманда Анисимова (США, WTA № 12) – Ига Свёнтек (Польша, WTA № 4) – 0:2 (0:6, 0:6)

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В решающей битве одиночного разряда Уимблдона среди женщин сошлись американка Аманда Анисимова и полька Ига Свёнтек. Первая в полуфинале выбила белоруску Арину Соболенко (WTA № 1), а вторая легко разобралась со швейцаркой Белиндой Бенчич (WTA № 35).

Поединок длился 58 минут – это была первая встреча соперниц. Аманда боролась за свой первый трофей Большого шлема, тогда как Ига пыталась завоевать уже шестой титул.

Свьонтек без боя закрыла первую партию, повесив сопернице бублик. Казалось, американка соберется и попытается реабилитироваться за безвольную игру, однако чуда не случилось – Ига повторила ход первого сета, не позволив Аманде взять хотя бы один сет.

За поединок Свьонтек 2 раза подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и 6 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и не имела ни одного брейк-пойнта.

Интересно, что Ига на Уимблдоне никогда не заходила дальше четвертьфинала, хотя имела пять титулов на других турнирах Большого шлема (четыре – на Ролан Гаррос). Со следующей недели полька вернется в топ-3 мирового рейтинга.

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