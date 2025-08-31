Ига Свёнтек встречалась с Анной Калинской в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису. Отчет об игре и результат поединка – в этой новости на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, 1/16 финала

Ига Свьонтек (Польша, WTA № 2) – Анна Калинская (WTA № 29) – 2:0 (7:6 (7:2), 6:4)

Вторая ракетка мира Ига Свьонтек одолела россиянку Анну Калинску в матче 1/16 финала US Open-2025.

В первом сете дело дошло до тай-брейка и там уже польская теннисистка уверенно разобралась с "нейтралкой" – 7:2. Вторая партия продолжалась в напряженной борьбе, однако Свьонтек на классе дожала оппонентку – 6:4. Игра продолжалась 1 час 58 минут.

В 1/8 финала турнира на польскую теннисистку ожидает другая россиянка – Екатерина Александрова.

