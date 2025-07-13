"Эта победа для меня очень много значит, особенно после сезона с множеством взлётов и падений и большим внешним давлением, которое я по-настоящему оправдала только сейчас, выиграв Уимблдон. Это ощущается, как нечто нереальное. Мне кажется, теннис продолжает меня удивлять и я продолжаю удивлять саму себя”.

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Теннисистка также вспомнила критику в свою сторону от польских СМИ за не лучшую игру в течение сезона.

"Дело в том, что мы, публичные люди и профессиональные спортсмены, не можем реагировать на все, что происходит вокруг. Мы должны фокусироваться на себе. Иногда это проще, иногда сложнее. За последние месяцы, особенно учитывая то, как меня описывали в медиа, и, к сожалению, особенно в польских СМИ – это было крайне неприятно.

Я надеюсь, что теперь они просто оставят меня в покое и дадут возможность делать свою работу. Потому что, как видно, мы с командой знаем, что делаем. У меня самые лучшие люди рядом. Я уже многое доказала. Я надеюсь, мне дадут свободу работать так, как я считаю нужным", – приводит слова Свьонтек Punto de Break.

Напомним, что в финале женского Уимблдона Ига Свьонтек разгромила американку российского происхождения Аманду Анисимову – 6:0, 6:0.

Свёнтек стала победительницей Уимблдона-2025, "насухо" уничтожив россиянку из США – полька добыла уже шестой титул мэйджора